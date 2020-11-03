راشد بن حميد: راية شامخة تعكس مشاعر الوحدة والتعايش

المصدر: عجمان - البيان

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم «أن عيون العالم تتوجه لدولتنا الرائدة لتبصر صورة جمالية ومثالية فيها تلتف القيادة والشعب نحو راية شامخة تعكس مشاعر الوحدة والتسامح والتعايش، إننا نتشارك اليوم جميعاً مؤسسات ودوائر وأسر وأفراد بفرح وطني يتزين براية بلادنا التي رفرفت عالياً في وقت واحد، لتجمعنا سوياً على محبة وطن شامخ موحد بعزم قيادة حكيمة وإصرار شعب أصيل متجذر بأرضه ومتطلع لتحقيق الأفضل لإعلاء راية الاتحاد في كافة المحافل».

وأضاف نحتفل بمناسبة وطنية سنوية، نجدد بها البيعة لقيادتنا الحكيمة وندعو لها بسدادة الرأي ودوام مسيرة الازدهار لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يوافق اليوم تاريخ توليه مقاليد الحكم وقيادته لزمام أمور الاتحاد، مبيناً أننا نفخر جميعاً بالإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء الوطن بظل سموه ودعمه الدائم بشتى المجالات».

وأعرب عن فخره بالانتماء المتجذر في أبناء الوطن فعلم الإمارات يرفرف اليوم عالياً فوق كل سطح بيت ليعكس الصورة الإيجابية عن شعب مستعد لتقديم الغالي والنفيس ليرد جزءاً من جميل وطن عزيز أرسى في نفوس الجميع حب الخير والتسامح والعطاء حتى أصبحت دولتنا نموذجاً يحتذى به للعيش بسلام ومحبة.

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