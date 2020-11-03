أبطال خط الدفاع الأول يرفعون العلم على سارية دائرة الصحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

شارك عدد أبطال خط الدفاع الأول في احتفال دائرة الصحة بيوم العلم بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة، وعدد من المديرين التنفيذيين في الدائرة، كما حضر الفعالية جميع الموظفين افتراضياً التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا».

وقال الشيخ عبدالله آل حامد: «سعيد بلقائي مجموعة من أبطالنا في خط الدفاع الأول وخاصة بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً لنرفع العلم سوياً ونحتفي بإنجازاتهم العظيمة في ظل مواجهتنا لجائحة «كوفيد19» مواصلين الجهود لنبقي اسم الإمارات عالياً في مواجهة الجائحة وشامخاً في الأعالي».

وأضاف: «نفاخر الأمم بوطننا الغالي وإنجازاته وقيمه الخالدة في التسامح والتآخي والوحدة الوطنية لا سيما في ظل الظروف الراهنة، حيث أصبح مثالاً يحتذى في التعامل مع مثل هذه التحديات الصحية عالمياً ووصل صدى إنجازاته إلى جميع أنحاء العالم».

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