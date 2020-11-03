سهيل المزروعي: الاحتفاء بيوم العلم إحياء لإنجازات عظيمة

المصدر: دبي - البيان

أحيت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمناطق التابعة لها في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، مناسبة يوم العلم، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، للاحتفال بيوم العلم، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها الدولة بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة العزيزة قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:«إن الاحتفاء بيوم العلم إحياء لإنجازات عظيمة، ومسيرة دولة رائدة عالمياً، ومن خلاله نجدد انتماءنا وولاءنا وشعورنا بحب الوطن، كما يعزز التلاحم والتكاتف الشعبي وقيم الوحدة الوطنية، والتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وبالنيابة عن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، قام المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من قيادات الوزارة، برفع علم الدولة شامخاً ليعانق المجد والإنجازات، حيث تم إشراك موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية في احتفالية رفع العلم عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وذلك حفاظاً على سلامتهم والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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