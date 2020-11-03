اينوك ترفع العلم ملتزمة بالتوجيهات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

رفعت مجموعة اينوك علم دولة الإمارات احتفالاً بمناسبة يوم العلم 2020، وذلك بقيام الإدارة العليا في المجموعة برفع العلم بالنيابة عن الموظفين، التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي المنسجمة مع التوجيهات الاحترازية المعلن عنها من قبل الهيئات الصحية في دولة الإمارات لمكافحة جائحة «كوفيد19».

تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد «يوم العلم» كمناسبة وطنية سنوية اعتباراً من 2013، يحتفل بها مواطنو دولة الإمارات والمقيمون على أرضها برفع علم الدولة على المنازل والأبنية في جميع أرجاء الدولة وقت الظهيرة، وذلك تجسيداً لثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز