قائد شرطة الشارقة: يوم العلم مناسبة لمواصلة مسيرة البناء

المصدر: الشارقة - وام

قال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، «إننا نحتفل اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً وهي يوم العلم.

والذي نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في شتى المجالات، ونؤكد فيه التزامنا بالعمل والسير على نهج قيادتنا الرشيدة لرد جزء من الجميل من خلال تمسكنا بهويتنا الوطنية، ‏ونجدد فيه العزم على مواصلة مسيرة البناء ليبقى علم دولتنا عالياً خفاقاً يعكس مكانتها الريادية كنموذج يُحتذى ورمز لقيم الإنسانية والخير والعطاء».

وأضاف: «إننا نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نشاهد علمنا الغالي يجوب دول العالم خلال جائحة كورونا رغم الانغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب تلك الظروف الاستثنائية.

فقد ظل علم دولة الإمارات يرفرف عالياً في سماء دول تضرر شعبها من آثار تلك الجائحة، حيث كانت دولة الإمارات من أوائل المبادرين لتقديم العون والمساعدات الإنسانية، وأثبتت للعالم أجمع أن النهج الذي تسير عليه نابع من غرس والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويمثل العطاء الإنساني اللامحدود».

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