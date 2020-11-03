مغير الخييلي: علمنا رمز للمجد في فضاء الإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، في كلمته بمناسبة يوم العلم، «إن علم دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل لنا رمزاً للمجد الرفعة والولاء والتضحيات، وأصبح علامة مميزة لكل شعوب العالم».

وأضاف: «نجدد في هذه المناسبة خالص حبنا وفخرنا واعتزازنا بما تم تحقيقه من منجزات ووصول علم الإمارات إلى الفضاء، إلى جانب العديد من الإنجازات المتواصلة التي تؤكد أن الإمارات تسير على طريق النجاح منذ رفع علم الاتحاد في عام 1971 إلى اليوم، ونحن نشهد كل هذه التغيرات التنموية في بناء الدولة والإنسان وتنمية المجتمع مما يضمن توفير جودة حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة».

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