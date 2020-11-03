الأرشيف الوطني يرفع العلم فوق مقره ليظل خفاقاً يحكي أمجاد الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل الأرشيف الوطني برفع العلم بمقره؛ بوصفه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها ورمزاً للوطن والانتماء له وذلك تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تمت مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في الحفل.

وقام الدكتور عبدالله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني برفع العلم رمز الوطن وفخره.

وأعرب الأرشيف الوطني باحتفاله في هذا اليوم الوطني عن مشاعر الانتماء للوطن، والوفاء والولاء للقيادة الحكيمة التي تُولي الوطن والشعب كل الاهتمام، وعن التزامه بذل الجهود في خدمة ذاكرة الوطن وتدوين حاضره حتى يظل العلم رمز الهوية والوحدة الوطنية عالياً خفاقاً.

وبهذه المناسبة نظم الأرشيف الوطني محاضرة بعنوان «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً» أوضح فيها أهمية يوم العلم الذي يعدّ مصدر فخرنا واعتزازنا بقيادتنا التي نسير على هدي رؤاها نحو مزيد من العزة والفخار والتقدم، وبمبادئنا وقيمنا التي نفخر بأننا نحافظ عليها، وبما حققه وطننا من مكتسباته في مختلف الصعد حيث استعرضت هند الزعابي أخصائي برامج تعليمية في الأرشيف الوطني، في المحاضرة التي قدمتها «عن بعد» دور العلم في تعزيز الولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.

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