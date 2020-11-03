مراكز الدفاع المدني في دبي تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - وام

احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بيوم العلم، وقام العميد جمال بن عاضد المهيري مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بالإنابة، في تمام الساعة الـ 11 برفع العلم بحضور العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والرائد سلطان عبيد بن هده مدير مركز شهداء الإمارات بالإنابة، وفرقة الإطفاء.

وبالتزامن مع الاحتفال، قام العقيد مطران خليل المزين مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإنابة، برفع العلم أمام مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك بحضور العقيد خبير إبراهيم عبد الرحمن سيف مدير مركز دفاع مدني القصيص، والرائد علي محمد راشد الفلاسي مدير إدارة شؤون المراكز، وعدد من الضباط وضباط الصف والعاملين في الإدارة، كما قامت جميع مراكز الدفاع المدني برفع العلم احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، تأكيداً للولاء والانتماء، والعزيمة للدفاع عن الوطن، وبذل الأرواح والدماء رخيصة، محافظين على علم الإمارات مرفوعاً عالياً.

وقال العميد المهيري: «في هذه المناسبة تتجسّد مشاعر الاتحاد والتلاحم المجتمعي والوطني بين أبناء الإمارات ومشاعر التسامح والسلام والإخاء مع الإنسانية جمعاء، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن.

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