جامعة دبي تحتفي بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي احتفالاً بيوم العلم تخلله رفع العلم على مبنى الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية، إضافة إلى فعالية احتفائية عن بعد عبر منصة «زوم»، وذلك بحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، بالإضافة إلى الطلبة والخريجين، حيث شكر نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر المرقب في بداية الاحتفال الجميع على مشاركتهم في هذا اليوم من أيام العزة والافتخار.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: «في هذا اليوم نرفع العلم لنؤكد مرة أخرى أننا نعيش في بلد التسامح والمحبة والازدهار، ففي الإمارات لا تمييز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الدين أو أي أساس آخر، وما يميّز الناس هنا عن بعضهم هي فقط أعمالهم الطيبة ونجاحاتهم المستمرة في بلد الفرص وبلد السلام والأمن والآمان».

وأكد «أن رؤية القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تمثل نبراساً للجميع تركز على أنه من المهم أن نبني أولاً البشر قبل أن نبني المصانع والمعامل لأن البشر هم الذين سيبنون المصانع».

وأشار إلى أن رفع العلم يعني أننا نقدّر الحياة والأمن والوئام في الإمارات، وهذا العلم سيكون دائماً عالياً لنقول للعالم إننا هنا لمساعدة الجميع.

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