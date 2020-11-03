«الصحة» ترفع علم الدولة على ساريتها

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمناسبة «يوم العلم» مراسم رفع علم الدولة على سارية الوزارة في تمام الـ11 صباحاً بحضور قيادات من الوزارة، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس إلى المشاركة برفع علم الدولة على السارية.

وفي وقت واحد. كما شهدت مرافق الوزارة في أبوظبي والمناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية والمرافق التابعـة لها في جميع أرجاء الدولة مراسم رفع علم الدولة وبث أناشيد وطنية عبر مكبرات الصوت.

وذلك ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية وإعلاءً لقيمة العلم رمز الاتحاد والسيادة الوطنية، التي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في 3 نوفمبر 2004. لتعكس مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

وتجسد المناسبة مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن والتفافه حول قيادته الرشيدة لتعزيز الهوية الوطنية وإعلاء قيمة الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، وتقديراً لمسيرة التنمية المستدامة التي يقودها رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات بكل اقتدار وحكمة للمحافظة على مكتسبات الدولة في الميادين العالمية.

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