«تعاونية الاتحاد» تحتفي برفع 37 علماً

المصدر: دبي - البيان

رفعت «تعاونية الاتحاد» أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة 37 علماً فوق كل فروعها ومراكزها التجارية ومبانيها المنتشرة في إمارة دبي تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

حيث غدت المناسبة حدثاً سنوياً ينتظره الجميع في التعاونية للتعبير عن حبهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة والوطن الغالي، ولرد الجميل للوطن، بالالتفاف حول علم الإمارات رمز الوحدة والانتماء والسعادة والإنسانية.

وبهذه المناسبة، أكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «إنه بفضل غرس ونهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بخطوات ملموسة لاستشراف المستقبل، وعزيمة وإصرار عيال زايد أصبحت الإمارات نموذجاً للتقدم والبناء».

وأضاف الفلاسي: «نقف اليوم صفاً واحداً لرفع رمز وحدتنا، ونجدد ولاءنا ونؤكد عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن الذي بات بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، نموذجاً للدولة العصرية ومحط أنظار العالم».

ومن جهته قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: «إن «يوم العلم» هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة؛ حيث تُرفع الأعلام مرفرفة؛ لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها، والرخاء الذي تحقق لدولة الإمارات عبر تاريخها وحاضرها ومستقبلها المشرق».

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