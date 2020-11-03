دوائر ومؤسسات عجمان ترفع راية الوطن عالياً

المصدر: عجمان - البيان

احتفت الدوائر والمؤسسات في عجمان بيوم العلم، حيث رفعت راية الوطن عالية خفاقة. واحتفلت دائرة البلدية والتخطيط بيوم العلم، رافعةً راية الوطن فوق كافة المباني التابعة لها في مركز المدينة ومدينة مصفوت والمنامة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة تحتفل مشاركة كافة مؤسسات ودوائر الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه بالفرح الوطني حيث رفعت أيقونة الاتحاد في الوقت المحدد وسط الإجراءات الوقائية المتبعة في كافة أرجاء الدولة في ظل جائحة «كوفيد 19».

وذكر أن هذا اليوم يجدد ولاءنا لقيادة حكيمة جعلت اتحادنا منارة للباحثين عن موطن للسعادة والتسامح والتعايش والسلام، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل اليوم قيادة وشعباً ومقيمين بأيقونة خالدة تعد رمز سيادتنا ووحدتنا وأصالتنا وعراقتنا وانتمائنا لدولتنا الرائدة.

طبية عجمان

ونظمت منطقة عجمان الطبية احتفالية بمناسبة «يوم العلم»، بمشاركة حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، وأحمد الملص النعيمي نائب مدير المنطقة، إلى جانب الموظفين والعاملين في إدارة المنطقة، حيث قام مدير المنطقة برفع العلم عند الـ11 صباحاً فيما اصطف الموظفون للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، وقال الشامسي:

«إن هذه الاحتفالية أصبحت مناسبة سنوية ينتظرها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث تمثل رمزية رفع علم الدولة في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مناسبة مهمة للتأكيد على قوة العلاقة بين الشعب والقيادة والوطن والتي يحفها الحب والاحترام والعزة».

هيئة النقل

واحتفلت هيئة النقل بيوم العلم، للتأكيد أن علم الدولة هو الهوية الأساسية للوطن ورمز للتعايش السلمي المشترك.

وقام المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام هيئة النقل برفع علم الدولة في المقر الرئيس للهيئة، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وتم في الاحتفال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة.

وأعرب ابن عمير عن سعادته بالصورة المشرفة التي تعكس قيم التلاحم الوطني والانتماء للوطن تحت راية العزة والقيم والثوابت الوطنية التي أرساها ورسخها المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واحتفلت المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة بمقارها بمشاركة القيادات والعاملين بهذه المستشفيات وأكد المشاركون في هذه المناسبة مواصلة مسيرتهم النبيلة في تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات المعطاء وتعهدوا تجديد العزم ومضاعفة الجهود والعمل، ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ولا المستحيل.

وتشهد يوماً بعد يوم تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، والتي تستهدف إعلاء شأن الدولة، ومنحها موقعها الذي تستحقه بين الأمم والشعوب على المستويين الإقليمي والدولي.

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