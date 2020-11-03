دائرة الإسناد الحكومي تحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية التابعة لها، احتفالية في مقر الدائرة بمناسبة «يوم العلم» شهدها علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بحضور وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة، ومدراء عموم الجهات التابعة للدائرة متمثلة في هيئة الموارد البشرية، وهيئة أبوظبي الرقمية وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

وجرى الاحتفال وسط أجواء وطنية تجسد معاني الانتماء، وتؤكد وحدة وتلاحم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الاتحاد في ظل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، توجه علي راشد الكتبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة احتفالات الدولة بيوم العلم الذي يجسد أسمى المعاني الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وأكد الكتبي «أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة لاستذكار تضحيات الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس الاتحاد، وهي في الوقت نفسه فرصة لتجديد عهود الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، ولمواصلة الجهود والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف مجالات العمل الحكومي عبر تكريس قيم التعاون والتمكين وتقديم الخدمات والحلول الحكومية وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير العالمية».

أسس راسخة

وبدوره قال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يوم العلم مناسبة نتذكر من خلالها جهود الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه قادة الاتحاد الذين وضعوا أسس الاتحاد الراسخة، و زرعوا فينا قيم العطاء وحب الوطن، مشيراً إلى أن يوم العلم تأكيد على مواصلة نهج القيادة الرشيدة التي تسعى دوماً إلى تسخير كافة الإمكانات بهدف تمكين أبناء الوطن وتعزيز جودة الحياة في الدولة».

شموخ الوطن

ومن جهتها أكدت علياء عبدالله المزروعي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية أن العلم رمز لشموخ الوطن ورفعته، وأصبح الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية قيمة ثابتة ستتوارثها الأجيال فهي تعزز الانتماء بتجديد العهد والولاء والروح الوطنية لدى شعب الامارات وهي تأكيد على وحدة الصف خلف القيادة الرشيدة.

وبدورها قالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، «إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوب سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، نتوحد فيها جميعاً لنرفع راية دولتنا الحبيبة عالياً، تعبيراً عن ولائنا للوطن وتأكيداً على وحدتنا ومواصلتنا للسير على النهج الاستثنائي الذي وضعته قيادتنا الرشيدة».

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