مسؤولون: علمنا يجسد أسمى معاني الوحدة والاتحاد

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الـ 3 من نوفمبر من كل عام أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة يجسد أسمى معاني الوحدة والاتحاد.

وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: «إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من قيم ولاء ووفاء شعب الإمارات لقادته وانتمائه الخالد لوطنه.

معتبراً أن علم الإمارات مصدر فخرنا وعزتنا ورمز وحدتنا وهويتنا الوطنية، يجسد بشموخه مسيرة الإنجازات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس رسالتها للعالم أجمع في التسامح والسلام والعدل، واحترام القيم الإنسانية التي قامت عليها دولة الاتحاد وما زالت ركائز راسخة في نهجها في التعامل مع الجميع لتغدو دولة الإمارات منارة إشعاع حضاري».

وقال النائب العام للدولة نحتفل بيوم العلم الإماراتي أسرة واحدة في ظل قيادتنا الحكيمة، ونعاهد الوطن والقيادة على مواصلة مسيرة الوفاء والولاء والانتماء، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن لنكون لبنة في صرح بلادنا السامي محافظين على العدالة بأغلى ما نملك لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة أبد الدهـر أرض الخير والأمـن والعدل.

خطط

وبدوره قال يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «تحتفل الدولة بيوم العلم وهي على مشارف 50 عاماً جديدة مليئة بالخطط والبرامج التي تستشرف المستقبل الواعد، بما فيها خطط قطاع الفضاء الإماراتي للمستقبل التي تلبي متطلبات الفكر التقدمي والازدهار للمرحلة المقبلة، ضمن استراتيجية المركز الطموحة، وتحت علم الإمارات الذي يرفرف شامخاً في سماء وطن الريادة والتفوق.

كما يأتي الاحتفال بيوم العلم اليوم في غمرة تحقق إنجازات إماراتية جبارة في مختلف المجالات، ولعل أبرزها دخول الإمارات وبقوة إلى عالم الفضاء، والذي أثمر عن إرسال العلم الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة خلال رحلة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، في تأكيد أن المنجزات الإماراتية لم تتوقف عند حدود الأرض بل انطلقت نحو السماء في سبق عربي هو الأول من نوعه».

درب الإخلاص

إلى ذلك قال خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: «إن يوم العلم، مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، فهو يوم فخر وعزة للجميع».

وأضاف: «نجدد في هذا اليوم العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار على درب الإخلاص والعمل الجاد من أجل رفعة وطننا الغالي، وبذل أقصى الجهود الممكنة لتشريفه ورفع رايته في كل المحافل».

قيم

وبدورها قالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي: «إن احتفالات إماراتنا الحبيبة بيوم العلم في 3 نوفمبر مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً، نعزز فيها قيم الولاء لأغلى وطن وأوفى قيادة، وأن ارتفاع وشموخ علمنا عالياً، علم إمارات الخير في سماوات المجد والكرامة، هو تأكيد صريح للعالم أجمع أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي النموذج الأمثل والمرجعية الأكثر رسوخاً في الاتحاد والوحدة والتلاقي الإنساني».

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