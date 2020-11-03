الإنشاءات البترولية الوطنية: «يوم العلم» حافز لترسيخ روح الاتحاد

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، الرائدة في تقديم حلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع الطاقة بـ «يوم العلم»، ورفعت علم دولة الإمارات في كافة المواقع التابعة لها.

واجتمع موظفو شركة الإنشاءات البترولية الوطنية خلال حفل رفع علم الدولة، ملتزمين بكافة التدابير الاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي.

بهذه المناسبة، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: «نعبّر في هذا اليوم المميّز عن عميق الامتنان وعظيم العرفان لقيادتنا الرشيدة التي لطالما كانت مصدر إلهامنا، ولم تدخر جهداً في تهيئة الفرص المواتية لنا لتحقيق النمو. كما أساهمت رؤيتهاالثاقبة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أسعد بلدان العالم ونبراساً لثقافة التميّز».

وأضاف الظاهري: «يقدم لنا يوم العلم الإماراتي فرصة التعبير عن عميق حبنا وولائنا للوطن قيادةً وشعباً، وحافزاً لترسيخ روح الاتحاد والعمل معاً لتحقيقالازدهار الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، ومواصلة دعم ’رؤية الإمارات‘ لترسيخ ريادة دولتنا بين بلدان العالم. ويمثل العلم الوطني مصدر فخر واعتزازبالنسبة لنا؛ ونجدد بهذه المناسبة التزامنا بالتعاون مع جميع الشركاء لدعم رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيق مزيد من النجاحات المتميزة».

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