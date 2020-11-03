القرية العالمية تتزين بالعلم الاماراتي اعتزازاً بالانتماء

المصدر: دبي- البيان

شاركت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، احتفالات الدولة بيوم العلم الإماراتي لهذا العام تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وشارك في الاحتفالية عدد من المسؤولين من فريق الإدارة العليا والموظفين لدى القرية العالمية، بحيث رُفِعَ العلم الإماراتي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وشكلت هذه الفعالية مناسبة ملهمة للعاملين للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى دولة الإمارات، فلطالما حرصت القرية العالمية على تجسيد المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الدولة، وساهمت في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبالإضافة إلى الاحتفالية الصباحية، تتزين بوابة العالم والبوابة الثقافية، والعديد من مناطق الجذب الأخرى في القرية العالمية الليلة مثل منطقة «كرنفال» للألعاب وشاشة النافورة المميزة تحت الماء، بألوان العلم الإماراتي أمام ضيوف الوجهة.

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