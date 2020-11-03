وصل ترفع العلم على سارية المبنى الرئيسي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة وصل لإدارة الأصول بيوم العلم، المناسبة التي تحتفل بها دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه الدعوة للمواطنين والمؤسسات والوزارات لرفع علم الدولة.

وقامت وصل برفع العلم على سارية المبنى الرئيسي للشركة، بحضور هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إضافة إلى كبار مسؤوليها، مع الالتزام التام بالقواعد الإرشادية التي أعلن عنها المكتب الإعلامي لدولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

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