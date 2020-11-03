حمد العامري: علم الإمارات يرفرف مضيئاً بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام هو مناسبة لتجديد الولاء والحب للوطن وترسيخ لمسؤوليتنا تجاهه ليرفرف علم الإمارات مضيئاً بالإنجازات ورامزاً إلى الريادة والشموخ.

وقال العامري: عام تلو آخر نحتفل بيوم العلم مجددين عهدنا لبذل الغالي والنفيس والعمل بجد وإخلاص من أجل نهضته في ظل مجتمع متلاحم ومترابط وقيادة رشيدة لا تألو جهدا سيراً على خطا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء راية الاتحاد على أرض الخير والطموح.

وأضاف: على الرغم من التحدي الصحي العالمي الذي نشهده العام الجاري تواصل الإمارات جهودها التنموية في المجالات كافة، وعززت من جهودها الإنسانية الداعمة لمختلف دول العالم لتؤكد للعالم أن الإنسان هو محط اهتمامها، وأن أبناء زايد لا يعرفون المستحيل وقادرون بحب الوطن والالتزام والترابط فيما بينهم على مواجهة أي تحدٍ.

وأكد أن المؤسسة تسعى لتعزيز جهودها عبر مختلف مشاريعها ومبادراتها الإنسانية على الساحة المحلية والعالمية، سيراً على نهج صاحب وقف المؤسسة زايد الخير والعطاء الذي قال «إن العمل هو الخالد والباقي وهو الأساس في قيمة الإنسان والدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز