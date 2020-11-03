عضوات في الوطني: يوم العلم عنوان للولاء والانتماء

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال يرمز إلى الرفعة والشموخ والوحدة والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة، وهو عنوان للولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

ووجهت العضوات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ولشعب الإمارات الذي يعكس بفرحته مشاعر التلاحم الوطني في أبهى صورها.

وقالت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: «يوم العلم يوم نجدد فيه العهد على الولاء والسمع والطاعة، يوم نعلم فيه أبناءنا أن للوطن حرمه، ولرموزه حرمه، ولعلمه حرمه، يوم نغرس فيه في قلوبهم وعقولهم أن الإمارات سور يحميهم وسارية العلم سماءٌ تظلهم فليعيشوا بعزة وكرامة لأنهم أبناء هذا البلد وليسهموا في رفعته ونهضته فبهم ستبقى الإمارات شامخة بأبنائها المخلصين عاماً بعد عام».

ومن جانبها اعتبرت عائشة محمد سعيد الملا الاحتفال بيوم العلم مناسبة ذات قيمة وطنية مهمة لاسيما لمن عاصروا قيام دولة الاتحاد وارتفاع علم البيت متوحد شامخاً في السماء، مشيرة إلى أن الإمارات تحتفي بهذا اليوم الغالي على القلوب مستذكرة بفخر كافة الإنجازات والتطورات التي حققتها في شتى المجالات بفضل إخلاص وعزيمة أبنائها التي لا تلين والرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة».

وقالت: «إن تنمية الحس الوطني في نفوس أبنائها شكل على الدوام أولوية قصوى لديها، ومبدأ لا يمكن الحياد عنه لأن الانتماء والالتفاف حول الوطن هو العنوان العريض للسادة الوطنية».

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