ديار للتطوير تحتفل بيوم العلم بمشاركة كبار الموظفين

المصدر: دبي – البيان

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظمت شركة ديار احتفالية رفع العلم بمشاركة الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين في الشركة، وذلك أمام مشروع ميدتاون في مدينة دبي للإنتاج مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية من حيث عدد المشاركين والتباعد الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسعدنا في ديار المشاركة في احتفالية يوم العلم التي تمثل تجسيداً لمعاني الوحدة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، كما يسعدني أن أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة العزيزة على الجميع».

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