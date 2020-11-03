غرفة الشارقة ترفع العلم شاهداً حياً على التفاعل الوطني

المصدر: الشارقة – البيان

بقلب واحد وروح واحدة، جددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عهد الوفاء والولاء والانتماء إلى أرض العز والمجد وراية الفخر الخفاقة، حيث رفعت علم دولة الإمارات أمام المدخل الرئيسي لمقرها، وذلك ضمن احتفالات الإمارات بيوم العلم.

ورفع محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة العلم على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات، بحضور مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، وجمال سعيد بوزنجال مدير الاتصال المؤسسي، وسيف المطروشي مدير إدارة العضوية والتصديق في غرفة الشارقة، وعدد من موظفي الغرفة.

وبهذه المناسبة توجه محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونوابهم.

وقال: «إن يوم العلم شاهد حي على التفاعل والتلاحم بين أبناء الوطن، فهو مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تتجلى فيها وحدة أهدافنا وتمسكنا بالحفاظ على المنجزات والمكتسبات الحضارية التي حققتها الإمارات، كما يمثل فرصة نجدد فيها عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم».

وأضاف العوضي: «إن علم دولة الإمارات هو رمز وحدتنا وراية مجدنا وعزنا وتضحياتنا، نرفعه في السماء عالياً كطموحاتنا، عزيزاً كنفوسنا، خفاقاً على جميع أركان وطننا»، مشيراً إلى أن الالتزام سنوياً برفع علم دولة الإمارات على كل المنشآت والبيوت سواء للمواطنين أم المقيمين، إنما يعكس صورة راقية تنم عن قوة الترابط والانتماء لهذا الوطن المعطاء ولحكامه وقيادته الرشيدة.

من جانبها أكدت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الدعم، أن علم دولة الإمارات هو رمز شموخنا وعنوان حضارتنا وتقدمنا والإنجازات المتواصلة التي نحققها، وسيبقى بإذن الله عالياً بعزيمة قيادتنا الرشيدة وأبناء الإمارات المخلصين الحريصين على السير في درب التميز والنجاح والريادة في كافة المجالات وفي كل المحافل العالمية.

وأضافت قائلة:»إن احتفالنا هذا العام ونحن نستعد للخمسين يحتم علينا جميعا أن نكرس جهودنا لنحافظ على علمنا كرمز متجدد لكافة الإنجازات الوطنية التي حققناها في مختلف القطاعات والمجالات، سواء على صعيد العمل، والأهم على مستوى غرس قيم الاعتزاز الدائم بالوطن في نفوس أبنائنا، لتعزيز روح الانتماء إلى دولتنا، وللبقاء على العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل بكل جد واجتهاد في سبيل خدمة هذا العلم، لتظل الإمارات أرض الأحلام، ومنارة القيم العليا، وملهمة الإنسانية لمستقبلها المشرق".

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