"الإمارات الإسلامي" يحتفي بيوم العلم رمزاً لوحدة البلاد وعظمتها

المصدر: دبي- البيان

احتفل "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، اليوم بمناسبة "يوم العلم" الإماراتي باحتفالية أقامها في مقره الرئيسي بمدينة دبي الطبية بمشاركة صلاح أمين الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي" وعدد من مسؤولي الإدارة العليا. وأقيمت الاحتفالية في ظل التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، ورفع المشاركون خلالها العلم الوطني تعبيراً عن ولائهم المطلق للوطن الغالي وعلمه الذي يجسد رمزاً لوحدة البلاد وعظمتها.

وبهذا، انضم "الإمارات الإسلامي" إلى احتفالات "يوم العلم" التي تقام في مختلف أرجاء الدولة وتأتي تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لمقاليد الحكم في شهر نوفمبر 2004.

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