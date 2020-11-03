اقتصادية عجمان تحتفل بـيوم العَلَم عبر الاتصال المرئي

المصدر: عجمان – البيان

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بيوم العَلَم، وتمت المراسم الاحتفال بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورفع العَلَم عبد الله أحمد الحمراني، المدير العام بالندب، بحضور القيادات، في حين انضمّ بقية العاملين للحدث عن بُعد عبر الاتصال المرئي. كما تلقّت الدائرة العديد من التهاني من المتعاملين من مختلف الجنسيات، والذين أكّدوا اعتزازهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل من يقيم على أرض الإمارات.

وأكّد الحمراني أن العَلَم رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا الخالد للدولة ومصدر فخرنا واعتزازنا، وبهذه المناسبة قال: "أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، حفظه الله، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ولشعب الإمارات، ومتعاملي الدائرة، سائلاً المولى عزّ وجل أن يديم الأمن والأمان والازدهار على الوطن الغالي، وأن يبقى علمنا خفّاقاً عالياً شامخاً بالعز والفخر.".

لافتاً إلى أن هذا الاحتفال فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها من أجل أن تظل راية الإمارات خفّاقة بين جميع الأمم، وأشار في هذا الصدد إلى أنه يجب استثمار هذه المناسبة بمواصلة العمل بجد وإخلاص لدفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام وتحقيق المزيد من الإنجازات التي يفخر بها أبناء وطننا الغالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز