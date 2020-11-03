"أدنيك" تحتفي بيوم العلم في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بيوم العلم، وبهذه المناسبة قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: "

إن الاحتفاء بيوم العلم، وتكريمه، لا يتحقق دون العمل على صونه، والاعتزاز به، ووضعه أمام أعيننا خارطة طريق نرسمها بالعمل الدؤوب والمستمر، والسعي نحو رفعته والحفاظ على مكتسباتنا، وزرع هذه القيم في عقول ووجدان أجيالنا المقبلة، لتبقى رايتنا خفاقة عالية نفاخر بها الأمم، وترفرف في جميع المحافل، ونموذجاً للريادة والتميز".

وأضاف: "إن هذا اليوم العزيز على قلوبنا هو دعوة للتكاتف، والالتفاف وتجديد العهد والولاء لقيادة بذلت الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن، وقدمت الإنجاز تلو الإنجاز، لتصبح الإمارات واحة للأمن والأمان، ومنارة للتعاون والعمل الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتقدم الظاهري، موظفي الشركة في فعالية رفع علم الدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة عدد من الموظفين والمسؤولين، وممثلين عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وكوادر من خط دفاعنا الأول، وذلك بالتزامن مع فعالية رفع العلم أيضاً في مركز العين للمؤتمرات.

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