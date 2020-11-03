«اتحادية الكهرباء» تحيي فعاليات «يوم العلم»

المصدر: الشارقة – البيان

أحيت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فعاليات «يوم العلم»، حيث تم رفع العلم على السارية بكل المراكز الرئيسية للهيئة، مع عزف السلام الوطني وأداء التحية.

وبهذه المناسبة، قال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، «إن يوم العلم يمثل تجديداً للولاء والانتماء، وتذكيراً بأمجاد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لافتاً إلى أن الدعوة للاحتفاء بهذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تكن إلا تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على معاني الكرامة والسيادة والشموخ لوطننا الغالي».

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