موظفو إكسبو الشارقة و«رواد» يجددون عهد الولاء في يوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم العلم مناسبة وطنية تلهمنا سبل الولاء لقيادة حكيمة نذرت نفسها لخدمة المواطن، وإعلاء شأنه ورفع مكانته، بعد أن فتحت له كل الأبواب للحاق بركب التقدم والازدهار.

جاء ذلك الاحتفال الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، بحضور سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحمد المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وعدد من مديري الإدارات والموظفين من مركز إكسبو الشارقة ومؤسسة «رواد»، حيث تم رفع علم الدولة على أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات، في لحظات من الفخر التي عبّر فيها المشاركون عن محبتهم لوطنهم وجددوا خلالها العهد على الوفاء والولاء لقيادتهم الرشيدة.

ورفع سيف محمد المدفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة التي تتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن الاحتفال بيوم العلم يجسد تعبيراً صادقاً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد إلى الإمارات، فالعلم هو رمز اتحاد ووحدة وسيادة شعب الإمارات.

والاحتفال به مناسبة تُعلي قيم التضحية والتفاني في خدمة الوطن، وتعكس التفاف أبناء الإمارات حول القيادة الرشيدة، وتحفّز العطاء والمثابرة والإخلاص في الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها بمزيد من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف المدفع قائلاً: ترفرف راية العز اليوم عالية خفاقة بسواعد أبنائها، في احتفال يأتي هذا العام، كما كل عام، بإنجازات كبيرة، وقمم جديدة ارتقت إليها دولتنا الحبيبة، لتصبح محط أنظار واحترام وإعجاب العالم أجمع، بما باتت تقدمه من إسهامات حضارية خدمة للإنسانية ومستقبل أجيالها، وبهذه المناسبة نجدد العهد على العمل والمضي بخطى واثقة لتقديم المزيد من الإنجازات وترك بصمة إيجابية في السجل الناصع لهذا الوطن الواحد وليظل «البيت متوحد» ورايته مرفوعة في القلوب وعلى السواري.

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