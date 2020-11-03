سوق دبي المالي: يوم العلم مناسبة وطنية تقدم درساً فريداً في الانتماء

المصدر: دبي- البيان

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "رعاه الله"، نظم سوق دبي المالي اليوم احتفالية خاصة بمناسبة "يوم العلم"، حيث تم رفع علم الإمارات العربية المتحدة وعزف السلام الوطني بحضور محدود لمجموعة من موظفي السوق والوسطاء والمستثمرين المتواجدين في قاعة التداول، مراعاة للتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، فيما شاركت غالبية الموظفين عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وتقدم عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق بخالص التهاني إلى قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن احتفال "يوم العلم" يمثل مناسبة وطنية غالية تقدم درساً فريداً في الانتماء للأوطان والتعبير عن عميق ولائنا لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة.

ويتزامن "يوم العلم" مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئاسة الدولة، حيث يحتفي شعب الإمارات والمقيمين بعلم الدولة عبر سلسلة من الفعاليات المتزامنة لرفع العلم.

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