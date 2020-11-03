دائرة الطيران المدني ومطار الشارقة الدولي يحتفلان بيوم العلم وسط إجراءات احترازية

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت دائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، بيوم العلم، في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع.

حيث اقتصر الحضور على عدد من موظفي دائرة الطيران المدني بالشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

وبدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات أمام مبنى دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي، وتـأدية تحية العلم على وقع عزف السلام الوطني، بالتزامن مع باقي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة، الأمر الذي يهدف إلى ربط أبناء الوطن في نشاط مشترك يؤكد وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته وتعزيز الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

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