«أبوظبي التجاري» يحتفي بيوم العلم تجسيداً للتلاحم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل بنك أبوظبي التجاري بمناسبة «يوم العلم» تماشياً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً».

حيث قام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، صباح اليوم برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي بحضور أعضاء من الإدارة العليا وعدد محدد من مديري الإدارات والموظفين في البنك مراعاةً للظروف الحالية، حيث تم اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة كالالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع بعد انتهاء المراسم، وذلك لضمان حماية الجميع. وأبدى جميع العاملين سعادتهم بهذه المناسبة التي تجسد التلاحم الوطني والوحدة الوطنية.

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