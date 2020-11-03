موظفو الخطوط الأمامية في دو يشاركون سكان الإمارات احتفالاتهم بيوم العلم

المصدر: دبي- البيان

شاركت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ممثلةً بأعضاء الإدارة العليا للشركة وجموع موظفيها سكان دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم بيوم العلم الإماراتي، المناسبة الوطنية الملهمة التي توافق الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث شارك موظفو الشركة في رفع العلم الإماراتي عالياً خفاقاً بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى دولة الإمارات وأرضها الطيبة.

ونظّمت الشركة في مقرها الرئيسي في دبي، مراسم خاصة لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة، وأحمد عبد الكريم جلفار ووسام العباس لوتاه، عضوا مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى جانب عدد من موظفي الخطوط الأمامية في دو تكريماً لتفانيهم في عملهم وجهودهم المتواصلة لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها الوطنية تجاه عملائها وأفراد المجتمع على امتداد الدولة.

وشكلت الفعالية، التي شهدت التزاماً تاماً بجميع التدابير والإرشادات الاحترازية التي وضعتها حكومة الإمارات لضمان سلامة جميع الموظفينن فرصة للشركة لتأكيد التزامها بمواصلة بذل الجهد والعمل على نشر القيم المجتمعية والوطنية التي حرص الآباء المؤسسون لدولة الإمارات العربية المتحدة على إرسائها في المجتمع.

وتُعد شركة دو واحدة من أبرز الشركات الوطنية الداعمة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت الشركة بكل فخر في تقديم الدعم للعديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات وإنشاء جيل جديد من قادة الأعمال الإماراتيين الذي يمكنهم قيادة قطاعات الأعمال في الدولة مستقبلاً وذلك من خلال التزامها بدعم استراتيجية التوطين وضمان مسارات مهنية متميزة للمواهب الإماراتية إلى جانب تأسيس بيئة عمل تتسم بالتوزان والإيجابية والشمولية لجميع الموظفين.

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