جمارك دبي تحتفل بيوم العَلم بمقرها الرئيسي ومراكزها الجمركية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت جمارك دبي بيوم العَلم، وذلك برفع علم الدولة عند الساعة 11 صباحاً بحضور أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات وعدد من موظفي الدائرة في المقر الرئيسي، والمراكز الجمركية. مع الالتزام ومراعاة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

والتزمت جمارك دبي بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال، حيث اقتصر على عزف السلام الوطني للدولة في كافة وحدتها التنظيمية، ومراكزها الجمركية المختلفة. هذا وقد أطلقت الدائرة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن يوم العَلم الإماراتي.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي: «يوم العَلم مناسبة وطنية تتجلي فيه احتفالنا بولائنا للوطن الغالي ليكون 3 نوفمبر من كل عام مُناسبة عزيزة على قلوبنا يُرفرف فيها علمنا رمز دولتنا في جميع أنحاء الإمارات، للتأكيد على عزة وشموخ وسلام دولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح هذا اليوم حدثاً تتأجج فيه المشاعر الوطنية لكل مُواطن ومُقيم على هذه الأرض الطيبة، والتفاف أبناء الوطن مع القيادة الرشيدة».

ونحن مُقبلين على عام الخمسين والاستعداد له نلتزم بتوحيد جهودنا وطاقاتنا لجعل راية الوطن الغالي مرفوعة، لتكون دولتنا منارة للسلام والأمن والأمان في العالم أجمع، ودعم خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة وذلك لن يتحقق سوى بدعم وفضل القيادة الحكيمة التي دأبت دوماً على السعي لحاضر ومستقبل مشرّف ورسم طريق واضح لأجيال المستقبل.

نُعاهد قيادتنا الرشيدة على المحافظة على رمز الدولة، فكل عام وعلمنا دائماً وأبداً مرفوعاً شامخاً رمزاً للعزة والقوة والكرامة.

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