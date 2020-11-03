الإمارات للمزادات: علم الدولة ينير سماء الإمارات بالسلام والنماء

المصدر: الشارقة - البيان

قال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات إن الاحتفال بيوم العلم هو احتفال بوطن متوحد أرسى قواعد الاتحاد والتلاحم في أبنائه ورسّخ معاني الحب والانتماء في نفوس شعبه.

وتجسيداً حقيقياً للاحتفاء بمسيرة التقدم والرخاء التي أرسى قواعدها المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والنهج الذي واصلته القيادة الحكيمة نحو المزيد من الإنجازات الرائدة، ليبقى علم الدولة راية مضيئة في سماء الإمارات تشع بالمحبة والأمان، والتسامح والسلام، والنماء والعطاء.

وأضاف عبدالله مطر المناعي: إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد القيادة تمثل فرصة لترسيخ قيم الوفاء والولاء والانتماء نجدد من خلالها العهد لدولة الإمارات على أن نظل أوفياء مخلصين، نفخر بالولاء والانتماء إلى قيادتنا الرشيدة وإلى وطننا المعطاء، الذي تعلمنا في رحابه معنى الوفاء والعطاء وبذل الغالي والنفيس في سبيله وتحت راية علمه الذي يرفرف في سماء العزة والشموخ.

وتابع عبدالله مطر المناعي بالقول: إن رفع علم الدولة في كل أرجاء البلاد هو تعبير عن الولاء للوطن ورسالة بالغة المعاني لتعزيز قيم المواطنة والانتماء وتجسيد لعمق التلاحم الوطني بين أفراد المجتمع، وإننا إذ نشارك أبناء شعب الإمارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاحتفال في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، فإننا نؤكد سيرنا خلف قيادتنا الحكيمة للوصول ببلادنا إلى أرقى مكانة عالمية في جميع القطاعات بالعمل الدؤوب والمتميز وتسخير كل الإمكانات بهدف إسعاد أبناء الوطن وتوفير الرخاء لأجياله القادمة.

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