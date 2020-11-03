سلطة واحة دبي للسيليكون تحتفل بيوم العلم بمعايير احترازية

المصدر: دبي- البيان

احتفلت سلطة واحة دبي للسيليكون بيوم العلم، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله».

حيث تجمع مسؤولو الواحة لرفع العلم أمام مبنى سلطة الواحة، مع الالتزام بالمعايير الاحترازية والإجراءات الصحية المتبعة في الدولة.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الذي قام برفع العلم: «تتجسد في هذه المناسبة قيم وطنية سامية مترسخة في قلوب أبناء وبنات الإمارات الذين يحرصون على إعلاء قيم البيت المتوحد.

وفي هذا اليوم نعاهد قيادتنا الرشيدة على أن نعمل جميعاً لتبقى راية الوطن خفاقة عالية، بمواصلة إنجازاتنا في شتى الميادين وفي كافة المجالات، تحت راية علمنا الذي يمثل هوية الدولة، ورمزاً يوحد مجتمعنا من أبناء الوطن والمقيمين على أرض الدولة».

وأضاف المطروشي: «في ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مقاليد قيادة الدولة، نرفع علم الإمارات تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واحتفالاً بإنجازات الوطن.

وتأكيداً على الولاء والانتماء له، وكلنا ثقة بحكمة قيادتنا الرشيدة، التي علمتنا دائماً كيفية تحويل التحديات - كما الجائحة العالمية كوفيد-19 - إلى فرص واعدة وإنجازات نوعية».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أعلن اليوم الثالث من نوفمبر يوماً للعلم في عام 2013. وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن وتقدم نموذجاً يحتذى به لمظاهر التلاحم بين أبناء الوطن وربط أفراد المجتمع في نشاط مجتمعي مشترك تحت راية الإمارات.

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