تسجيل عقاري الشارقة: احتفالات يوم العلم تجسيد لتكاتف أبناء الإمارات

المصدر: الشارقة – البيان

احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بـ «يوم العلم»، استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، وتحتفل به الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها في مثل هذا الوقت من كل عام، تجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة، وتأكيداً لمشاعر المحبة والسلام والتكاتف بين كافة أبناء الإمارات.

وشارك عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وكافة موظفي الدائرة في الاحتفال بهذه المناسبة، تعبيراً منهم عن الثقة غير المحدودة من شعب الإمارات في قيادته التي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني.

وفي التسامح والعدل والمساواة بين كافة المقيمين على أرضها، حيث تم رفع العلم الإماراتي رمز العزة والكرامة فوق مبنى الدائرة وسط أنغام السلام الوطني الإماراتي ومشاعر الفخر والاعتزاز بين المشاركين.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن «احتفالات الدولة بيوم العلم تلخص معاني الوحدة والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات تحت راية عظيمة في تاريخ دولتنا، وفرصة لغرس حب الوطن والولاء له في نفوس أبنائنا رواد المستقبل وحراسه، ومناسبة هامة تذكرهم وتذكرنا باليوم الذي توحدت فيه الإمارات تحت راية واحدة ستبقى أبد الدهر».

مؤكداً أن «مبادرة يوم العلم غدت حدثاً سنوياً ينتظره الجميع للتعبير عن حبهم وتقديرهم للوطن وقيادته الرشيدة من خلال الالتفاف حول علم الإمارات، رمز الوحدة والانتماء لجميع مواطني وسكان الدولة».

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