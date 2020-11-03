"الشارقة الإسلامي" يحتفل بيوم العلم في كافة فروعه "افتراضياً"

المصدر: الشارقة- البيان

احتفل مصرف الشارقة الإسلامي بيوم العلم على وقع السلام الوطني أمام برج المصرف على كورنيش الخان، بالتزامن مع باقي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة، وذلك بحضور محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي بالمصرف، وعدد محدود من المسؤولين بالمصرف، وفقاً للظروف الحالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع، وسط أجواء وطنية تجسد أسمى معاني الانتماء وتؤكد وحدة وتلاحم شعب دولة الإمارات تحت راية الاتحاد.

وحرص المصرف على إتاحة الفرصة لكافة موظفي المصرف في المبنى الرئيسي وكافة فروعه في أنحاء الدولة المشاركة في الإحتفالية "افتراضياً" والتي تم بثها عبر برنامج التواصل الافتراضي مع بث الفعالية عبر منصة تطبيق "أنستغرام" المصرف من خلال "Instagram Story".

وشارك الموظفين كلٌ من مكتبه لنقل إحتفاليتهم وتعبيرهم عن سعادتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية عبر برنامج التواصل الإفتراضي مع وضع أجهزة الحاسوب الخاصة بهم في خلفية التصوير حيث تم توحيد كافة أجهزة الحاسوب بالمصرف بصورة تحمل علم الدولة وشعار يوم العلم، وسط سعادة غامرة بهذه المناسبة الوطنية.

وقال محمد عبدالله:" إن يوم العَلم مناسبة وطنية للاحتفال برمز الشموخ والعِزّة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا اليوم نجدد الولاء لوطننا العزيز وقيادتنا الرشيدة، للحفاظ على منجزات ومقدرات دولتنا، التي طالما حملت لواء التسامح والمحبة للإنسانية جمعاء.

وحرصت على إيصالها للعالم منذ عهد الأباء المؤسسين، الذين اجتمعوا تحت راية واحدة ليعلنوا تأسيس الاتحاد، الذي ننعم هذه الأيام بإنجازاته وعطاءاته في كافة المجالات، كما أن يوم العلم يجسد قيمة وجدانية ووطنية كبيرة لأبناء الإمارات، ويعكس معاني الوحدة والوفاء والتضامن الحقيقي بينهم".

وأضاف: "حرصنا على اتاحة الفرصة لكافة الموظفين للمشاركة إفتراضياً في هذه المناسبة الوطنية الغالية التي ترسخ الاعتزاز بعلم الدولة كتعبير حقيقي عن الانتماء للوطن الذي نتشارك جميعنا على محبته والعمل من أجل مواصلة نهضته وحمايته ولا شك أن هذه المبادئ والقيم كرستها قيادتنا الرشيدة التي لا تعرف المستحيل في نفوس الجميع قولاً وفعلاً، إضافةً إلى آمال أبناء دولة الإمارات التي لا تحدها القيود، لنواصل السير على درب التقدم والرخاء والازدهار، مدركين قدر المسؤولية الملقاة على كواهلنا".

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