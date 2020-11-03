أحمد بن سعيد يرفع علم الدولة أمام مقر مجموعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

استجابةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى المقر الرئيس للمجموعة احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور عدد من مسؤولي المجموعة، التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

ويعدّ يوم العلم حدثاً سنوياً لتكريم جهود الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الروح الوطنية، ومناسبة للتأمل في إنجازات عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) منذ أن تولى مقاليد الحكم في عام 2004. وتحتفل بهذه المناسبة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في الدولة برفع العلم كرمز للعزة الوطنية لدولة الإمارات ووحدتها وتطلعاتها للمستقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «احتفالنا بيوم العلم تكريم لرمز وحدتنا، وتجسيد لسعينا الجاد لبناء دولة أكثر قوةً وازدهاراً. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة، فإن توقنا الدائم في مجموعة الإمارات لمواصلة الابتكار والتطوير يدفعنا إلى تحسين الأداء والتحلي بالمرونة وتحقيق مزيد من الإنجازات».

وأضاف سموه بقوله: «التزامنا بدعم أمتنا ثابت لا يتزعزع، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة. وفي الوقت الذي نحيي يوم العلم، فإننا نحتفل أيضاً بإنجازات دولتنا خلال العام الماضي، بما في ذلك دعمها المجتمع الدولي خلال الجائحة، وإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ. نحن مستعدون لمواجهة التحديات والتغلب عليها، وتفاؤلنا بالمستقبل ليس له حدود».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز