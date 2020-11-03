مجموعة بن حم ترفع علم الدولة أمام مقرها الرئيس

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم «إن يوم العلم يمثل مناسبة عظيمة نفخر بها وفرصة للتعبير عن مشاعر الحب والوفاء الذي يكنه شعب الامارات لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»حفظه الله«فهي رسالة يقدمها شعب الامارات للعالم أجمع يؤكد فيها ولاء الشعب لقيادته واعتزازه بانتمائه للوطن، أن علاقة القائد بشعبه في الإمارات علاقة خصوصية واستثنائية أنشأت قيمة كبرى هي الانتماء للوطن والشعب والقائد وجاءت بالفطرة السليمة والصدق، ونحن نحتفل اليوم برفع علم الدولة تقديراً لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

ولفت إلى أن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة نعمل فيها جميعاً على ربط الأجيال الناشئة بموروثهم الوطني وتعريفهم بتضحيات الآباء والأجداد المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تبصر دولة الاتحاد النور وتنطلق في مسيرتها التنموية التي أدهشت العالم بما حققته من إنجاز قارب حد الإعجاز ونالت به الإمارات تقدير واحترام العالم.

جاء ذلك بقيام الشيخ مسلم بن حم، وموظفي المكتب الرئيس لمجموعة بن حم برفع علم الدولة أمام مقر المجموعة بالعين وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً.

وأضاف عضو المجلس الوطني الاستشاري لإمارة أبوظبي:أن الاعتزاز بالعلم هو تعبير حقيقي عن الانتماء إلى الوطن الذي نلتقي جميعاً على محبته.

والعمل من أجل رفعته وحمايته، وأشار إلى أن هذه المبادئ والقيم كرستها قيادتنا في النفوس قولاً وفعلاً، فمن الواجب علينا المحافظة على الإنجازات الوطنية والإبقاء على راية الوطن خفاقة عالية، لأن من حق الوطن أن نقدم له ونعمل من أجله بنفس قدر ما يقدم لنا، وأن نلتفّ حول قيادتنا من أجل المضي قدماً في بناء الإمارات.

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