مجموعة يونيفرسال: يوم العلم مناسبة تجسّد مفاهيم الفخر والولاء للوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيفرسال القابضة:«يعتبر يوم العلم مناسبة عزيزة وهامة على أبناء الإمارات، حيث تجسد في مضمونها مفاهيم وقيم الفخر والولاء للوطن».

وأضاف الظاهري:«نستذكر بهذه المناسبة الجهود العظيمة والطريق الطويلة التي خاضها الآباء والاجداد في سبيل تحقيق ما وصلت إليه الامارات اليوم من تطور في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حرصت قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم والرفاهية والسعادة لمواطني الامارات، مما جعلنا نتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية».

وتابع بالقول:«تتزامن مناسبة يوم العلم مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وتعتبر مناسبة كبيرة لتأكيد وتجديد العهد والولاء، بأن نبقى أوفياء لقيادتنا الرشيدة ولجميع قيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون».

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