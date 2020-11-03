حرة مطار الشارقة: يوم العلم تجسيد لمشاعر الولاء والانتماء للوطن

المصدر: الشارقة- البيان

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن الاحتفال في يوم العلم الذي يشكل رمزاً للوحدة الوطنية بين أبناء الإمارات، هو تجسيد لأعظم مشاعر الولاء والانتماء للوطن في ظل قيادتنا الحكيمة.

وتأكيد على تمسكنا بقيم الاتحاد ومبادئه السامية التي إرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه الحكام المؤسسون الذين ضربوا أروع الأمثلة في بناء الأوطان وتوحيد ترابها وجمع أبنائها ليكونوا على قلب رجل واحد.

وقال المزروعي في تصريح له بمناسبة يوم العلم: إن يوم العلم هو يوم فخر وعزة وولاء وشموخ يوم تجتمع فيه المشاعر الوطنية لتلتف حول علم الإمارات لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني، وتوحيد الجهود للعمل في خدمة هذا الوطن ولرفع رايته عالياً.

مشيراً إلى أن احتفالية يوم العلم التي تتعاظم قيمتها الوطنية لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، هي مناسبة وطنية لتجديد الوفاء والولاء لقادة الوطن.

وأشار المزروعي إلى أن مشاركة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بهذه المناسبة الوطنية، تأتي انطلاقاً من فخرها واعتزازها بهذا الوطن المعطاء.

وحرص من الهيئة على تعزيز معاني الوطنية وتجديد العزم والعهد على مواصلة العمل الجاد والمتفاني في تجسيد توجيهات قيادتنا الرشيدة وتحقيق الرفاه والازدهار للوطن والمواطن، وليبقى علم الإمارات شامخاً في ميادين النهضة والتقدم.

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