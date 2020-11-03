دبي الحرة تحتفل بيوم العلم بحضور الفريق التنفيذي

المصدر: دبي – البيان

احتفلت سوق دبي الحرة بيوم العلم الإماراتي بحضور نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي، كولم ماكلوغلين مع أعضاء الفريق التنفيذي للسوق الحرة بدبي وممثلي الموظفين.

وبعد تباعد اجتماعي صارم، أقيم الحفل في تمام الساعة 11:00 صباحاً أمام المكتب الرئيسي لسوق دبي الحرة في أم رمول، مع رفع العلم وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال كولم ماكلوغلين: «نحن فخورون بالانضمام إلى الأمة إلى جانب العديد من المؤسسات الإماراتية الأخرى لتكريم والاحتفال بيوم العلم الإماراتي».

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