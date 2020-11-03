الهيئة العامة للرياضة تحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات بمناسبة "يوم العلم" راية المجد والشموخ الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام.

وأكد "أن يوم العلم الذي يأتي ليعكس مدى وحدتنا وتلاحمنا من أجل وطن يستحق أن نرفع رايته بكل فخر وإعتزاز إينما تواجدنا على ربوع الأرض ، مؤكدا "أن رفع العلم يأتي لنستذكر أهم المحطات الخالدة والتاريخية التي مرت بها الدولة منذ نشأة الإتحاد وصولاً إلى رفع العلم بالمريخ" .

وأضاف " أن احتفالنا برفع علم الدولة يعبر عن ولائنا للوطن و للهوية وعلى عمق الإنتماء بين كافة أبناء الوطن الواحد و تأكيدًا على إخلاصنا لكل السواعد التي حملته وحمته من أجل إستقرار وحماية هذا الوطن .

وأختتم بهذه المناسبة" ستبقى قيادتنا الرشيدة محط فخر وإعتزاز لما توليه في مواصلة المسيرة من أجل مستقبل زاخر بالإنجازات ومشرقاً بالآمال والطموحات لأجيال وأجيال قادمة ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز