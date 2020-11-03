طرق دبي تحتفي بيوم العَلَم عبر تزيين مرافق حيوية بعلم الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، في احتفالات الدولة بيوم العَلَم، في استجابة سنوية متواصلة للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، برفع العَلَم على كل المؤسسات والمنازل والمرافق العامة في الدولة، حيث تم تزيين أبرز المرافق بعلم الدولة.

وقام معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، برفع عَلَم الدولة على المبنى الرئيس للهيئة، بحضور عدد محدود من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات التنفيذيين، في إطار الالتزام بالتباعد الجسدي وإجراءات الوقاية المعمول بها للحد من انتشار "كوفيد – 19".

وعبَّر معاليه عن اعتزازه وفخره بيوم العلم الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، مؤكداً أن رفع العلم على المؤسسات والمنازل والمرافق العامة في الدولة، يعكس روح التلاحم التي يعيشها أبناء وبنات الوطن بكل معاني الانتماء والولاء لقيادتنا الرشيدة التي أرست مكونات الدولة العصرية، وباتت مضرباً للأمثال بين الأمم في البناء والوحدة والتطوير.

وتضمنت الفعاليات تزيين أبرز مناطق دبي وتشمل شارع الشيخ زايد، ومعبر الخليج، ومنطقة زعبيل، والقناة المائية، وجسر القرهود، وشارع طرابلس، فيما تم إنارة جسر التسامح والشلالات في القناة المائية بأضواء مبهرة تعكس ألوان علم الدولة، إلى جانب تزيين المبنى الرئيس للهيئة وعدد من المرافق الحيوية، إلى جانب إعداد تصاميم تتضمن علم الدولة في جميع الشاشات الرقمية الداخلية للهيئة.

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