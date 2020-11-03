حاكم أم القيوين: نحتفل برفع العلم عالياً ليبقى شامخا معززا للانتماء الوطني

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين أن احتفالاتنا اليوم بيوم العلم هو احتفاء بتولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم ، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله التى أطلقها سموه عام 2013م.

وأشار سموه الى اننا نحتفل اليوم جميعا قيادة وشعبا برفع علم الدولة عاليا ليبقى شامخا معززا للانتماء الوطنى ووحدة الصف والتلاحم ، مدعما بحماية سواعد الابطال الاوفياء الذين يقدمون الغالى والنفيس للذود عن حياضة وامنة واستقراره وصيانة منجزاته وليظل العلم رمزا لسيادة الدولة ووحدتها على مر العصور.

وقال سموه ان احتفالنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية أنما هو استذكار للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان واخوانه الحكام - رحمهم الله - الذين رفعوا علم الاتحاد لاول مرة فى عام 1971 واستشرقوا المستقبل منذ بداية الاتحاد وانطلاقة النهضة الحضارية والانسانية على هذه الارض الطيبة ولتبدا نهضة حضارية وانسانية شامخة شملت جميع الميادين لتتصدر المؤشرات العالمية فى التنمية الاقتصادية والانسانية والعلمية .

واضاف صاحب السمو حاكم ام القيوين واليوم ونحن نحتفل بهذا الرمز الوطنى نجدد العهد والوفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة - حفظة الله - ونواصل معا مسيرة الخير والعطاء والانجازات والتفرد على مستوى العالم علميا وحضاريا بسواعد أبناء الوطن ، وستبقى راية الامارات خفاقة نستمد منها القوة والعزم والاخلاص للوطن وقيادته.

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