خليفة بن محمد بن خالد: يوم العلم مناسبة وطنية تربط الأجيال بتراب الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تربط الأجيال الجديدة بتراب هذا الوطن، الذي أضحى منارة بين الأمم نفاخر به العالم. وأكد أهمية المناسبة في توحيد نبض القلوب في وقت واحد لرفع علم الإمارات شامخاً في عنان السماء.

وأضاف الشيخ خليفة بن محمد في تصريح له بهذه المناسبة، أن الاحتفال بهذا اليوم يعود بنا إلى زمن الرعيل الأول من الآباء المؤسسين الذين وضعوا أساس دولة العز والكرامة وعقدوا العزم على توحيد شعب الإمارات تحت راية واحدة نقلت مجتمعنا إلى آفاق جديدة من الرفاه والإعمار وصناعة المستقبل المشرق لأجيالنا المقبلة.

وأوضح أن 3 نوفمبر من كل عام هو يوم التلاحم الوطني، يوم حب الوطن، ففيه تواصلت مسيرة الخير والبناء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على خطى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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