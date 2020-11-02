محاكم رأس الخيمة: يوم العلم يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز

المصدر: رأس الخيمة - وام

قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي في كل عام بمناسبة يوم العلم في الـ3 من نوفمبر من كل عام الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم فهي مناسبة عظيمة غالية على قلوبنا وفرصة لنعبر عن مشاعرنا وحبنا لقائد الوطن تقديراً واعتزازاً بسموه».

وأضاف: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الإمارات نجدد عهد الانتماء والولاء للوطن وقيادته تحت راية واحدة مجتمعين حولها تتجلى فيها مشاعر الفخر والاعتزاز برمز دولتنا في مشهد قل نظيره في العالم يعكس مدى تلاحم الشعب مع القيادة».

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