حامد السويدي: يوم العلم نجدد فيه ولاءنا لقيادتنا والتفافنا حولها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون أن «يوم العلم»، يوم نجدد فيه ولاءنا والتحامنا ووحدتنا والتفافنا حول قيادتنا.

وقال في تصريح له بالمناسبة: «نبدي في هذا اليوم امتناننا لمؤسسي دولتنا، حيث إن العلم هو رمز قوتنا ومصدر فخرنا وكرامتنا وتقديرنا للتضحيات التي أبقته مرفوعاً شامخاً، بفضل جهودهم وإنجازاتهم، وما وضعوه من أُسس ودعائم، أسهمت في ما وصلنا إليه اليوم وحجزت به دولة الإمارات مكاناً متقدماً بين الأمم والشعوب». وأضاف: «ونجدد العهد على رفع العلم خفاقاً في كل مكان، حرصاً على مواصلة هذه المسيرة الخالدة الحافلة بالإنجازات والنجاحات في جميع المحافل المحلية الإقليمية والدولية، ويسهم في بناء مستقبل ناجح ومزدهر للأجيال القادمة».

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