بشير المحيربي:مسيرة عامرة تحكي إنجازات الآباء والأجداد

المصدر: أبوظبي-البيان

أكد بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن يوم العلم مناسبة عزيزة وغالية على أبناء الإمارات .

حيث أن هذا اليوم يجسد ويرسخ في مضمونه مفاهيم وقيم الفخر والعزة والولاء للوطن، وفي هذا اليوم تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز والتلاحم والترابط بين القيادة والشعب، كما أننا نستذكر مسيرة عامرة تحكي إنجازات الآباء والأجداد، وقال إن ما تشهده دولة الإمارات اليوم من تطور في جميع القطاعات يُعَد ترجمة واضحة للجهود المخلصة والكبيرة للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاه المواطنين وسعادتهم هدفاً لابد من تحقيقه وترجمته إلى واقع ملموس، فحصدت الدولة مراكز متقدمة في التنافسية بين دول العالم في مجال تحقيق السعادة للمواطنين. وأضاف المحيربي أن الإمارات حققت إنجازات عظيمة بفضل حكمة قيادتها الرشيدة حتى أصبح علم الامارات رمز للإنجازات والنجاحات وتحقيق المستحيلات.

وأضاف المحيربي، إن مناسبة يوم العلم تكتسب قيمة عظيمة بتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وإنها لفرصة كبيرة أن نجدد العهد والولاء، بأن نبقى أوفياء لقيادتنا الرشيدة ولجميع قيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

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