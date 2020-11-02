زايد العليا: علم الإمارات رمز للوحدة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم:«أن علم الإمارات يمثل رمزاً للوحدة الإماراتية وتجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة مشرقة يشهد لها القاصي والداني، و يمثل لنا رمزاً للعز والكبرياء والشموخ، ومصدراً للفخر».

وقال في تصريح بهذه المناسبة:«أن يوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام هو حكاية وطن، واعتماده مناسبة وطنية، تجسد عز وفخر ووحدة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تجسد قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن في أجمل صورها».

وأضاف الأمين العام:«أن احتفالنا جميعاً مواطنين ومقيمن على هذه الأرض الطبية بهذه المناسبة هو تتويج وتعزيز لثقافة الانتماء لهذه الأرض وهذا الوطن، وترجمة لمعاني التوحد والتلاحم على خطى الآباء المؤسسين الذين كرسوا حياتهم لتكون الإمارات، كما هي اليوم في مصاف الدول المتقدمة، شامخة قوية بحكمة قيادتها عظيمة بعطاء وحب الشعب لأرضه».

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