«إمباور»: نجدد العهد على الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة

تحتفل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات التبريد المناطق في العالم، على غرار المؤسسات الحكومية بالدولة بـ «يوم العلم»، برفع علم الدولة على كافة محطات تبريد المناطق التابعة لها بالإضافة إلى مكاتب المؤسسة والمستودعات الخاصة طبقا للقواعد الإرشادية المرسلة من المجلس التنفيذي بخصوص الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تداعيات كوفيد 19.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نحتفل جميعاً بهذه المناسبة الغالية ونستحضر فيها جهود الآباء المؤسسين لتوحيد راية الدولة وعلمها، مستذكرين مآثر قائد هذه الأمة المغفور له بإذنه تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا حب الوطن والتفاني في خدمته وبذل الغالي والنفيس لإرساء دعائم نهضة الدولة ومواصلة ريادتها الحضارية والتنموية عالمياً، مجددين العهد على الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة .

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين عزمنا على ترسيخ مكانة الإمارات من بين الدول المتقدمة والأكثر حداثة على مستوى العالم، والعمل المخلص على تحقيق تطلعاتها وأن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأن نشارك جميعاً في دعم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

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