أبوظبي المالي: ترسيخ مفهوم الانتماء في الأجيال القادمة

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية أن احتفالنا بيوم العلم في الثالث من شهر نوفمبر كل عام، رمز عزتنا، هو تعبير عن حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة ويعزز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد.

كما أنه يعلم الأجيال القادمة حب الوطن و يرسخ فيهم الولاء و الانتماء له.

واشار الظاهري في كلمه له بمناسبة "يوم العلم" الى أن مسيرة التمكين التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم ساهمت في تعزيز مكانة دولتنا على مستوى العالم باعتبارها أحد أفضل النماذج في التطور الانساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وقال ان هذه المناسبة تتزامن مع مناسبة اخرى عزيزة على قلب كل مواطن و مقيم وهي ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - مقاليد الحكم في الدولة مؤكداً أن الاحتفال بيوم العلم يشكل ملحمة وطنية نعبر فيها عن أن المصلحة العامة لوطننا ورفعة شأنه دوما هي الهدف الأسمى لنا جميعا.

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